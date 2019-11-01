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Son Dakika 3. Sayfa İstanbullular güne yağmur ile uyandı

İstanbullular güne yağmur ile uyandı

6 saat önce

İstanbullular güne yağmur ile uyandı Şemsiyeleri ile evden çıkan vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştıİSTANBUL - İstanbul'a yapılan fırtına ve yağmur uyarılarının dün öğle saatlerinden itibaren kent genelinde yağmur aralıkla kendini gösterdi.

İstanbullular güne yağmur ile uyandı

Şemsiyeleri ile evden çıkan vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı

İSTANBUL - İstanbul'a yapılan fırtına ve yağmur uyarılarının dün öğle saatlerinden itibaren kent genelinde yağmur aralıkla kendini gösterdi. Bu sabah saatlerinde de etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar yanlarına şemsiyelerini alarak çıktılar.

Geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul'da etkili olması beklenen fırtına ve yağmur dünden bu yana etkisini aralıklarla sürdürmeye devam ediyor. Dün Sarıyer'de sel şeklinde olan yağmurla ilgili uyarılarının ardı arkası kesilmiyor.

Bu sabah saatlerinde de etkili olan yağmurlu hava etkisini şehrin genelinde göstermeye başladı. Uyarılara dikkat eden vatandaşlarda yanlarında şemsiyelerini eksik etmedi. Bu nedenle trafikte de sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşmaya başladı.

Yağmurun gün içinde şehir genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

İstanbullular güne yağmur ile uyandı

Şemsi Tebrizi, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:10 Kaynak: İHA
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