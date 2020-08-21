İstanbullular güne yağmurla uyandı - Son Dakika

METEOROLOJİ'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

KİMİLERİ DURAKTA BEKLEDİ, KİMİLERİ KOŞARAK GİTTİ