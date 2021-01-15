İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı - Son Dakika

İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı

İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı
Son Güncelleme: 15.01.2021 07:36

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar uyarısının ardından günün ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm İstanbul'da etkisini gösterdi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar uyarısının ardından günün ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm İstanbul'da etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisi altına aldı.

BELEDİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLEDİ

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, kentte her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana arterlerde hazır bekledi.

İŞE GİTMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Mecidiyeköy Meydanı oldu. İşe gitmek isteyen birçok vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.


Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı - Son Dakika
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