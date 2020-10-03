İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardılar - Son Dakika

Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, hafta sonunda sahillere gitti. Bebek sahilinde kimi vatandaşlar denize girerken kimileri yürüyüş yaptı. Menekşe Sahili'nde de de vatandaşlar denize girdi.

Hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular sahillere indi. Bebek Sahili'ne gelenler sahilde yürüyüş yaptı. Bazıları balık tutarken bazı vatandaşlarsa denize girdi. Sahilde güneşlenen Zeki Yalçın, "İstanbul'un havasını biliyorsunuz. Burası gerçekten çok güzel. Bugün hava da güneş de güzeldi. Değerlendirelim dedik. Kahveye gidemiyorsun hastalık var. Hastalıktan uzak kalmak lazım. O yüzden benim için en güzel yer burası." dedi. İzmir'den iş dolayısıyla geldiğini belirten Kadir Yençmen, "İzmir'den geldim. Burada bazı işlerimiz vardı. Hafta sonu havanın güzel olması dolayısıyla burada biraz gezip temiz hava almaya geldik." dedi. Sahilde gezen başka bir kişi ise, "Hafta içi çok yoğun çalışıyoruz. Ben bankacıyım. Bu süreçten dolayı evde çalışıyoruz. Hafta sonları böyle sakince kaçamak yapıyoruz." diye konuştu. Menekşe Sahili'nde de vatandaşlar denize girdi.