Son Dakika Haberleri: İstanbullular İBB plajlarına akın etti
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İstanbullular İBB plajlarına akın etti

33 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Caddebostan 1-2-3, Güneş ve Menekşe plajlarından bir ayda yaklaşık 600 bin kişi faydalandı.

İstanbullular İBB plajlarına akın etti, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Caddebostan 1-2-3, Güneş ve Menekşe plajlarından bir ayda yaklaşık 600 bin kişi faydalandı. Plajlarda sezon boyunca can güvenliği ve hijyen konularında en üst düzeyde önlemler alınıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:32 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Caddebostan, Ekonomi
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