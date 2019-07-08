İstanbullular İBB plajlarına akın etti
33 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Caddebostan 1-2-3, Güneş ve Menekşe plajlarından bir ayda yaklaşık 600 bin kişi faydalandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:32
sorumluluğundaki Caddebostan
1-2-3, Güneş ve Menekşe plajlarından bir ayda yaklaşık 600 bin kişi faydalandı. Plajlarda sezon boyunca can güvenliği ve hijyen konularında en üst düzeyde önlemler alınıyor.
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