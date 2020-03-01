İstanbullular İdlib şehitleri için yürüdü - Son Dakika

Eyüpsultan Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İdlib'de şehit olan askerler için Edirnekapı Şehitliği'ne kadar "Şühedaya Dua Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" düzenledi.



İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan askerler için Türkiye'nin birçok noktasında yürüyüş düzenlendi. Fikirde Birlik ve Erdemliler Platformu da şehit olan askerler için "Şühedaya Dua Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" düzenledi. Eyüpsultan Meydanı'nda toplanan kalabalık, tekbirlerle Edirnekapı Şehitliği'ne kadar yürüdü. Şehitlikte toplanan vatandaşlar mezarların başında dua okudu. Okunan duaların ardından bir açıklama yapan Fikirde Birlik ve Erdemliler Platformu Başkanı Kürşat Mican, "2 gün önce Esad rejiminin Mehmetçiğimizi şehit etmesi ve yüreklerimizi yakması bizleri ciddi manada üzmüştür. Topyekun çok zor bir zamandan geçiyoruz. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Biz her zaman Türk milleti olarak devletimizin, askerimizin, polisimizin yanında olmuşuz. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki devlet millet el ele tüm hainlerin kökünü kurutana kadar mücadele edeceğiz. Özellikle siyasilere ve sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Parti ismi, STK ismi hepsini artık bir tarafa bırakın. Topyekun birlik olma, ortak paydada bir araya gelme vaktidir" dedi. - İSTANBUL