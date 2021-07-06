İstanbullular kapalı havaya rağmen Menekşe Plajı'nda denize girdi - Son Dakika

İstanbul'da yağmurlu ve kapalı havaya rağmen Florya'daki Menekşe Plajı'na gidenler, denizin keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısı verdiği İstanbul'da kapalı havada plajların sakinliğinden faydalanan bazı vatandaşlar, Florya'daki Menekşe Plajı'nda gitti.

Burada aileleriyle denize giren kişiler, suyun keyfini çıkardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği"nin de sonuç vermesiyle denizde müsilaj görülmezken, plaja yakın bölümlerde deniz suyunun temizliği de dikkati çekti.