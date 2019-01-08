Son Dakika Haberleri: İstanbullular Kar Yağışının Keyfini Çıkardı

İstanbullular Kar Yağışının Keyfini Çıkardı

1 saat önce

İstanbul'da, Boğaz'a komşu ilçelerde ve yüksek kesimlerde hafif kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da, Boğaz'a komşu ilçelerde ve yüksek kesimlerde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda akşam saatlerinde başlayıp aralıklarla görülen kar yağışı, Boğaz'da ve tarihi mekanlarda güzel görüntüler meydana getirdi.

Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar, hafta içi ve gece saatleri olmasına rağmen Rumeli Hisarı önünde karın keyfini çıkardı. Kar topu oynayarak eğlenenler, Boğaz'a karşı fotoğraf da çektirdi.

Arkadaşlarıyla Rumeli Hisarı'nda gezintiye çıkan Bilal Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da kar yağışını uzun zamandır beklediklerini söyledi.

Karın yağmasını fırsat bilerek dışarı çıktıklarını belirten Yıldırım, "İstanbul'un en güzel yeri diyebileceğimiz Hisar'da kar topuyla eğleniyoruz. Gecenin bu vakti dahi olsa fırsattan istifade ettik. İnşallah böyle yağmaya devam eder; bir İstanbullu olarak en büyük temennimiz bu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:16 Kaynak: AA

Beyoğlu, Rumeli, İstanbul, Kar, Güncel
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