İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı - Son Dakika

Dün geceden itibaren başlayan kar yağışı sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Günlerdir beklenen kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı noktaları tamamen beyaza bürünürken işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken otobüs duraklarının kalabalık olduğu görüldü.

Sabah işe gitmek için evinden çıkan Serkan Türkyilmaz," Güne karla uyandık işe gitmek için evden çıktım. Bereket yağıyor inşallah daha fazla yağar " dedi.

Hatice Kılıç, "Mutluyuz uzun süredir bekliyorduk .barajlarımız dolmuş olacak sabah kalkınca bu manzara ile karşılaşmak çok keyifli çocuklar içinde mutluyum onlarda karin yağmasını dört gözle beklediklerini biliyorum " ifadelerini kullandı.

Cem Şişman ise, "En son 2017 de kar yağısı olmuştu çok uzun süredir bekliyorduk. Barajlarımız için verimli olacağını düşünüyorum İnşallah bir süre daha böyle devam" şeklinde konuştu.

(Muharrem Çam/İHA)