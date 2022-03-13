İstanbullular karlı sokakları eğlenceye dönüştürdü - Son Dakika

İstanbullular, kenti etkisi altına alan karın tadını hafta sonu sokaklarda eğlenerek çıkardı.

Kentte 9 Mart'tan bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar, vatandaşlara eğelenme fırsatı da sundu.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde vatandaşlar sokakta kar altında Balkan müzikleri eşliğinde halay çekti. Aynı mahallede bazı vatandaşlar da Karadeniz müziği eşliğinde Trabzonspor'un galibiyetini kutladı.

Kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı Çamlıca'da küçük bir çocuk karla kaplı alana atlayarak keyifli anlar yaşadı. Karda çocuklarıyla yuvarlanan bazı vatandaşlar da, adeta çocukluklarına dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde de kalabalık bir grup, toplandıkları bir alanda davul eşliğinde halay çekti.

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ise bazı vatandaşlar dik yokuştan kayarak eğlendi.