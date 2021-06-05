İstanbullular kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sahilleri doldurdu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde kentin sahil kesimlerinde hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul, kısıtlama olmayan ilk cumartesi gününe sakin başladı. Öğle saatlerine doğru dışarıya çıkmaya başlayan vatandaşlar, kentin sahil kesimlerinde, cadde ve meydanlarda kalabalık oluşturdu.

Bazı vatandaşlar parklarda aileleriyle vakit geçirirken bazıları da sahilde yürüyüş yaptı, balık tuttu. Sahildeki kahvaltı mekanlarının da kalabalık olduğu görüldü.

Bakırköy ve Zeytinburnu'nda sahil ve parklarda da yoğunluk gözlendi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bazı vatandaşlar, banklarda ve ağaç gölgesinde dinlenirken, Avcılar Marmara Caddesi'nde de çocuklarıyla beraber yürüyüş yapan vatandaşların hareketliliği yaşandı.

Sahil kesimlerinde trafik yoğunlaştı

Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Kartal'ın sahil kesimlerindeki kalabalık trafiğin aksamasına neden oldu.

Kentte öğle saatlerinden itibaren TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve bağlantı noktalarında trafikte yoğunluk oluştu.

D-100 Karayolu Beylikdüzü Haramidere mevkisi Avcılar istikametinde yan yolda trafik arttı. Küçükçekmece Avcılar yönü ile Bahçelievler'den Zincirlikuyu'ya kadar olan kesimde de trafik yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolunda da Bağcılar'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

D-100 Karayolu Göztepe, Üsküdar ve Bostancı, Pendik ve Kartal sahil yolu, 15 Temmuz Şehitler köprüsü yönü, Beylerbeyi 15 Temmuz Şehitler Köprü bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 13.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.