İstanbullular 'korona' günlerinde suyu idareli kullanıyor - Son Dakika
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İstanbullular 'korona' günlerinde suyu idareli kullanıyor

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeni ile uzmanlar, vatandaşlara hijyen ve evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunurken akıllara mega kent İstanbul'da barajların doluluk oranları geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeni ile uzmanlar, vatandaşlara hijyen ve evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunurken akıllara mega kent İstanbul'da barajların doluluk oranları geldi. Aralık 2019'da yüzde 36 ile son yılların en düşük su seviyesini görerek uyarı veren İstanbul'daki barajların doluluk oranı, bugün itibariyle yüzde 65.13 olarak ölçüldü. Uzmanlar ise ilerleyen günlerde suyun idareli kullanılmaması durumunda barajların tehlike verebileceği uyarısında bulundu.

Önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ardından ise tüm dünyaya yayıldıktan sonra Türkiye'de de görülen ve Türkiye genelinde 425 vatandaşın ölümüne yol açan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili uzmanlar hemen her gün evden çıkılmamasını ve hijyene önem verilmesi uyarısında bulunuyor. Uyarıların ardından mega kent İstanbul'da milyonlarca vatandaşın evden çıkmayarak, uyarıları dikkate aldığı görüldü. Öte yandan vatandaşların evden çıkmaması üzerine akıllara akıllara birkaç ay öncesine kadar susuzluk tehlikesi hissettiren İstanbul'un barajları akıllara geldi. İstanbul'da barajların doluluk oranı Aralık 2019'da yüzde 36 ölçülerek son yılların en düşük su seviyesini görmüştü.

Öte yandan vatandaşların evden çıkmaması üzerine İstanbul'da kullanılan su miktarının da arttığı tahmin ediliyor. İSKİ'den alınan son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlar ile birlikte yüzde 65.13 seviyesine kadar çıktı. Geçen yıl 03 Nisan'da ise doluluk oranı yüzde 93.51 olarak ölçülmüştü. Oranın yaklaşık yüzde 30 düştüğü görüldü.

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı şöyle; "Ömerli 97.21 Pabuçdere 9.35, Sazlıdere 42.97, B. Çekmece 40.42, Alibeyköy 37.84, Terkos 58.89, Kazandere 10.23, Elmalı 87.63, Darlık yüzde 100, Istrancalar 32.21"

ALİBEYKÖY BARAJI'NIN DOLULUK ORANI HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan her ne kadar şuanda su idareli kullanılıyor olsa da uzmanlar, ilerleyen günlerde suyun daha idareli kullanılmaması yönünde barajların tehlike verebileceği uyarısında bulundu. Diğer taraftan Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı havadan drone ile görüntülendi. Bu yıl yüzde 37.84 doluluk oranı olan barajda geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 97.59 olarak ölmüştü. Barajın havadan çekilen görüntülerinde bu yıl ile geçen yıl arasında fark göründü.

(Ahmet Faruk Sarıkoç- Sümeyye İnal/İHA)

İstanbullular 'korona' günlerinde suyu idareli kullanıyor

İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:55 Kaynak: İHA

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