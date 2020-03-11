İstanbullular, "Koronavirüs"üne karşı önlemlerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık İstanbullular, 'Koronavirüs'üne karşı önlemlerini aldı - Son Dakika

İstanbullular, "Koronavirüs"üne karşı önlemlerini aldı

6 saat önce

İstanbullular, "Koronavirüs"üne karşı önlemlerini aldı Vatandaşlar, metrobüse binmeden önce maske takıp el dezenfektanı kullandı Sağlık Bakanı Dr.

İstanbullular, "Koronavirüs"üne karşı önlemlerini aldı

Vatandaşlar, metrobüse binmeden önce maske takıp el dezenfektanı kullandı

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, gece saatlerinde Türkiye'de ilk "Koronavirüsü" olan erkek bir şahsın olduğunu Ankara'da gerçekleştirdiği basın toplantısı ile Türkiye ve dünyaya duyurmuştu. Bunun üzerine sabah saatlerinde işe gitmek isteyen İstanbullu vatandaşlar, önlemlerini alarak evden dışarı çıktıklarını ifade ettiler. Vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü.

90 gün önce Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve küresel bir şekilde dünyaya yayılan "Koronavirüsü" salgını Türkiye'de de kendini gösterdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettiin Koca, gece saatlerinde Türkiye'ye Avrupa üzerinden gelen erkek bir şahsın, tahlil sonuçlarının pozitif çıktığını basın açıklaması ile duyurmuştu.

Bunun üzerine İstanbullu vatandaşlar sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıktıları esnada maske takarak toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. Vatandaşlar virüse karşı hazırlıklı olduklarını da ifade ettiler.

İstanbullular, Koronavirüs üne karşı önlemlerini aldı

fahrettin koca, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:53 Kaynak: İHA
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