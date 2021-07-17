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İstanbullular Kurban Bayramı tatilinde Büyükada'ya akın etti - Son Dakika

İstanbullular Kurban Bayramı tatilinde Büyükada'ya akın etti

17.07.2021 18:27
İstanbullular Kurban Bayramı tatilinde Büyükada'ya akın etti, System.String[]

Kurban Bayramı tatilini ve sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular Büyükada'ya akın etti.

Kurban Bayramı tatilini ve sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular Büyükada'ya akın etti. Restoran ve kafelerde yoğunluk oluşurken vatandaşlar tatilin tadını çıkardı.

Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkmayan İstanbulluların tatil duraklarından birisi de Adalar oldu. Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren İstanbullular sıcak havayı ve bayram tatilini fırsat bilip Adalar İskelesi'ne akın etti. Büyükada'ya gezmeye giden vatandaşların kimisi denize girerken bazı vatandaşlarsa piknik alanlarında adanın keyfini çıkardı. Restoran ve kafelerin önünde ise yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

"Adada bayramda yoğunluk bekliyoruz"

Yoğunluğun artacağını belirten esnaf Akın Ateş, "Şimdi hem bayram var hem de insanlar uzun zamandır evlerinden dışarı çıkmadılar. Bu dönemde özellikle 2 haftadır ada çok yoğun oluyor. Sıcaklar da arttı. İstanbul içinde yakın bir yerde gidecek yer de bulamıyor insanlar. Dolayısıyla adalara akın ediyorlar. Cumartesi günü, özellikle pazar günü çok kalabalık oluyor. Bayramda tabi ki aşırı yoğunluk bekliyoruz. Şu ankinden daha fazla yoğun olacak. Öğleden sonra başlıyor genelde. Akşam saat 20: 00'a kadar insanlar adada kalıyorlar" dedi.

"Adaya çocuklarımı gezdirmeye getirdim"

Kurban Bayramı tatilinde Büyükada'ya gezmeye gelen Uğur Aktemur, "Çocukları gezdirmeye getirdim. Okul bitti, tatil yaptıramadık. Onun öncesinde bir dolaştıralım dedik. Gezelim, tatil yapalım dedik. Şu anda dolaşıyoruz, bakacağız ne var ne yok, dolaşacağız." diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbullular Kurban Bayramı tatilinde Büyükada'ya akın etti
İstanbullular Kurban Bayramı tatilinde Büyükada'ya akın etti
İstanbullular Kurban Bayramı tatilinde Büyükada'ya akın etti
İstanbullular Kurban Bayramı tatilinde Büyükada'ya akın etti
İstanbullular Kurban Bayramı tatilinde Büyükada'ya akın etti
İstanbullular Kurban Bayramı tatilinde Büyükada'ya akın etti

Kurban Bayramı, Büyükada, İstanbul, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbullular Kurban Bayramı tatilinde Büyükada'ya akın etti - Son Dakika


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