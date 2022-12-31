İstanbullular metro ve tramvaylarda 2022 yılında toplam 36 bin 913 eşya unuttu

Yılbaşı için akın akın geliyorlar! İlçeye son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı 17 hatta 2022 yılında 36 bin 913 eşya unutuldu. Metro İstanbul kayıp eşya ofislerinden alınan bilgiye göre; İstanbulluların en çok unuttuğu eşya İstanbulkart oldu. Toplam 15 bin 895 İstanbulkart metro ve tramvaylarda unutuldu.

TAKMA DİŞİNİ UNUTAN DA VAR, KUM TORBASINI UTUDAN DA

İstanbulkart'ın ardından en çok unutulan eşya 5 bin 10 adet ile kimlik oldu. 2 bin 914 yolcu cüzdanını, 507 yolcu giyim eşyasını, 461 yolcu ise cep telefonunu metro ve tramvaylarda unuttu. İstasyon ve araçlarda unutularak Metro İstanbul'un kayıp eşya ofislerine teslim edilenler arasında takma diş, bebek arabası, kum torbası, çocuk bisikleti, melodika, PC ekranı, araç plakası, tencere takımı, iş yeri tabelası ve pazar arabası da yer aldı.

6 BİN 676 EŞYA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yıl boyunca unutulan 36 bin 913 eşyanın 6 bin 676'sı sahiplerine teslim edildi. Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı raylı sistem hatlarında unutulan eşya aynı gün kayıp eşya ofislerine gönderilerek dijital ortamda arşivleniyor. Eşyasını unutan İstanbulluların ALO 153'ü araması ya da istasyonlarda bulunan görevli personel ile iletişime geçmesi gerekiyor. Başvuran kişi, eşyanın sahibi olduğu teyit edildikten sonra kayıp eşya ofislerinden teslim alabiliyor.