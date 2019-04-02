İstanbullular Miraç Kandili'nde Camilere Akın Etti
1 saat önce
İSTANBUL'da, Miraç Kandili'nde camilere akın edenlerin, yoğunlukla tercih ettiği adreslerden biri de Süleymaniye Camii oldu.
İSTANBUL'da, Miraç Kandili
'nde camilere akın edenlerin, yoğunlukla tercih ettiği adreslerden biri de Süleymaniye Camii
oldu. Mimar Sinan
'ın eserlerinden olan tarihi mabette toplanan yüzlerce Müslüman, Hz. Muhammed'in Mirac'a yükseldiği günü coşkuyla idrak etti.
Hz. Muhammed'in Mirac'a çıktığı gün olan Mirac Kandili'nde İstanbullular camilere akın etti. Kandil programı gerçekleştirilen camilerden biri de Fatih
'te bulunan Süleymaniye Camii olurken, yüzlerce Müslüman Miraç Kandili'ni Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden olan tarihi mabette coşkuyla idrak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın da bulunduğu Çamlıca
Camii de doldu taştı. Yatsı namazı öncesi camilerde Kur'an-ı Kerim okundu. Yatsı namazının ardından dualar edildi.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:38 Kaynak: DHA
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