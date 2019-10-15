İstanbullular Olası ABD Yaptırımları Hakkında Ne Düşünüyor?
55 dakika önce
VOA Türkçe, Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı operasyonla birlikte özellikle Amerika Başkanı Donald Trump'ın ekonomik yaptırım söylemlerinin Türk ekonomisini nasıl etkileyeceğini vatandaşlara sordu.
VOA Türkçe, Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı operasyonla birlikte özellikle Amerika Başkanı Donald Trump'ın ekonomik yaptırım söylemlerinin Türk ekonomisini nasıl etkileyeceğini vatandaşlara sordu
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:07
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