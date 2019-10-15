Son Dakika Haberleri: İstanbullular Olası ABD Yaptırımları Hakkında Ne Düşünüyor?
Son Dakika Güncel İstanbullular Olası ABD Yaptırımları Hakkında Ne Düşünüyor?

İstanbullular Olası ABD Yaptırımları Hakkında Ne Düşünüyor?

55 dakika önce

VOA Türkçe, Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı operasyonla birlikte özellikle Amerika Başkanı Donald Trump'ın ekonomik yaptırım söylemlerinin Türk ekonomisini nasıl etkileyeceğini vatandaşlara sordu.

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VOA Türkçe, Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı operasyonla birlikte özellikle Amerika Başkanı Donald Trump'ın ekonomik yaptırım söylemlerinin Türk ekonomisini nasıl etkileyeceğini vatandaşlara sordu

İstanbullular Olası ABD Yaptırımları Hakkında Ne Düşünüyor?

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:07 
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