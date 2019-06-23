Son Dakika Haberleri: İstanbullular oy kullanmaya gitti, plajlar Egeliler ile turistlere kaldı
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İstanbullular oy kullanmaya gitti, plajlar Egeliler ile turistlere kaldı

1 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenen seçimde oy kullanmak amacıyla tatilini yarıda kesen seçmenlerden sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki plajlar, turistler ile bölge sakinlerine kaldı.

İstanbullular oy kullanmaya gitti, plajlar Egeliler ile turistlere kaldı, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenen seçimde oy kullanmak amacıyla tatilini yarıda kesen seçmenlerden sonra  Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki plajlar, turistler ile bölge sakinlerine kaldı. 
Kuşadası'nın dünyaca ünlü plajları, hafta sonunu fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. İlçelerdeki otellerde doluluk oranı, yüzde 90'lara ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenen seçimde oy kullanmak amacıyla rezervasyonlarını iptal edenler ve tatilini yarıda kesip dönenler nedeniyle Kuşadası'nda hafta içi boş kalan plajlar doldu. Kadınlardenizi Plajı, Milli Park Plajı ve Sevgi Plajı'na bölge sakinleri ve turistler akın etti. Turizmciler, İstanbul'daki seçimin ardından sezonun tam anlamıyla başlayacağını belirterek, hafta sonu kalabalığının artık her günü olacağını söyledi. 


- Aydın
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:45 Kaynak: DHA
Kuşadası, Aydın, İstanbul, Güncel
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