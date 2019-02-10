İstanbullular Parklara ve Sahil Kenarlarına Akın Etti
1 saat önce
İstanbul'da öğleden sonra havanın ısınmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu park ve meydanlarda aldı.
İstanbul'da öğleden sonra havanın ısınmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu park ve meydanlarda aldı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yüzünü gösteren güneşin öğleden sonra havayı iyice ısıtmasıyla vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Kimi vatandaşlar sahillere kimisi de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Sahil kısımlarına akın eden vatandaşlar buralardaki parklarda semaverde çay ve mangal keyfi sürdü. Taksim Meydanı'na akın eden çok sayıda vatandaş ise Gezi Parkı'nda çimlere oturarak güneşin tadını çıkardı.
(Tunacan Atalay - Sümer Avcı/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:31 Kaynak: İHA
Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak
AK Partili Başkan Neye Uğradığını Şaşırdı: Bizden Oy Yok
Mobil Tanzim Satışı Başladı! İşte Fiyatlar
İstanbul Sandık Başkanları Buluşması