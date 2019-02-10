Son Dakika Haberleri: İstanbullular Parklara ve Sahil Kenarlarına Akın Etti

İstanbullular Parklara ve Sahil Kenarlarına Akın Etti

1 saat önce

İstanbul'da öğleden sonra havanın ısınmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu park ve meydanlarda aldı.

İstanbullular Parklara ve Sahil Kenarlarına Akın Etti, System.String[]
İstanbul'da öğleden sonra havanın ısınmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu park ve meydanlarda aldı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yüzünü gösteren güneşin öğleden sonra havayı iyice ısıtmasıyla vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Kimi vatandaşlar sahillere kimisi de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Sahil kısımlarına akın eden vatandaşlar buralardaki parklarda semaverde çay ve mangal keyfi sürdü. Taksim Meydanı'na akın eden çok sayıda vatandaş ise Gezi Parkı'nda çimlere oturarak güneşin tadını çıkardı.

(Tunacan Atalay - Sümer Avcı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:31 Kaynak: İHA

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