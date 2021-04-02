İstanbullular Pazar günü bu yollara dikkat - Son Dakika

İstanbul Valiliği, 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 'N Kolay Maratonu' nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul Valiliği, 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 'N Kolay Maratonu' nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat olarak kapanacak yollar şu şekilde açıklandı:

"Saat 02.00 - 15.00 Arası Kapanacak Yollar

Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İdo arası

Namık Kemal varyant dönüşleri

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantı

Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant arası

Saat 05.00 - 15.00 Arası Kapanacak Yollar

Ayvansaray Caddesi çift yönlü

Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

Gülhane Parkı sahil alt girişleri

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)

Kumkapı(Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi'nden Kumkapı Alt Geçidi'nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)

Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.)

Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak

Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Galata Köprüsü çift yönlü olarak

Ankara Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak

Alternatif Yollar

Atatürk Bulvarı

Atatürk Köprüsü

Haliç Köprüsü

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

D 100 Kuzey Güney Yol

Türkeli Caddesi

Avrasya Tüneli

Aksaray Caddesi

Namık Kemal Caddesi (İdo'ya gidiş geliş yapan araçlar)

Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

Kızılelma Caddesi

Onuncu Yıl Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi, Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri

Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar

Küçük Langa Aralığı Caddesi."

-İHA-