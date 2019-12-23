İstanbullular Red Bull ile müzikal deneyim yaşadı - Son Dakika
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İstanbullular Red Bull ile müzikal deneyim yaşadı

6 saat önce

İstanbullular yılın en uzun gecesinde Red Bull ile müzikal deneyim yaşadı.

İstanbullular Red Bull ile müzikal deneyim yaşadı, System.String[]

İstanbullular yılın en uzun gecesinde Red Bull ile müzikal deneyim yaşadı.

Red Bull açıklamasına göre, elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerinden biri olan Ukraynalı ikili Artbat, 21 Aralık Cumartesi gecesi İstanbullu müzikseverler için Module'de performans gerçekleştirdi.

İkilinin performansından önce; Türk DJ Volkan Gunduz setin başındaydı.

Yaklaşık 3 saatlik bir performansın ardından katılımcılarla buluşan Ukraynalı ikili Artbat, techno ve deep house tınıları taşıyan çalışmalarını sergiledi.

Yılın en uzun gecesinde gerçekleşen etkinlik sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Red Bull, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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