İstanbullular sabaha sisle uyandı - Son Dakika

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Vatandaşlar sabaha güne sis ile uyandı. Anadolu Yakası ilçelerinde de etkili olan ve masalsı görüntüler oluşturan sis havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Anadolu Yakası'nın birçok ilçesinde etkisini gösteren sis Maltepe ve Kartal ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Sisin evlerin ve ormanlık alanların üzerine inmesiyle adeta masalsı görüntüler oluştu. Yoğun sis nedeniyle kıyı kesiminde Adalar ve deniz kayboldu. Etkili olan sis dron ile görüntülendi.

(Muharrem Çam - Halit Arslan/ İHA)