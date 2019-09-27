Son Dakika Haberleri: İstanbullular, sahillere ve parklara akın etti
Son Dakika Güncel Haber

İstanbullular, sahillere ve parklara akın etti

25 dakika önce

İSTANBUL'da meydana gelen depremin ardından endişelenen vatandaşlar yeni bir deprem korkusuyla evlerinde kalmak istemeyince sahillere ve parklara akın etti.

İstanbullular, sahillere ve parklara akın etti, System.String[]
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da meydana gelen depremin ardından endişelenen vatandaşlar yeni bir deprem korkusuyla evlerinde kalmak istemeyince sahillere ve parklara akın etti. Parklara çadır kuran, yorgan ve battaniyelerini seren vatandaşlar geceyi dışarıda geçireceklerini söyledi.


İstanbul'da dün saat 13.59'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından yaşanan artçı şoklarla endişelenen çok sayıda vatandaş, gece sahillere ve parklara akın ettiler. Zeytinburnu'nda Dr. Ziya Gün Parkı'nda toplanan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmek için çadır kurarken, bazıları da yanlarında getirdikleri yorgan ve battaniyelerle uyudu. Bazı vatandaşlar, deprem nedeniyle korktukları için sahile çadır kurduklarını ve burada sabahlayacakların söyledi.


ASILSIZ SES KAYITLARI İNSANLARI HUZURSUZ EDİYOR


Geceyi geçirmek üzere parka gelen bir vatandaş ise, sosyal medyada çok sayıda ses kaydı dolaştığını ve bu kayıtların endişelerini arttırdığı söyledi.


BEYOĞLU'NDA VATANDAŞLAR GEZİ PARKINA AKIN ETTİ


Vatandaşların toplandığı bir nokta da Taksim'de bulunan Gezi Parkı oldu. Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen Beyoğlu sakinleri Gezi Parkı'na çadır kurup, yorgan ve battaniyelerini sererek geceyi burada geçiriyor.


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus uzman: İstanbul'daki deprem, 7,5 büyüklüğündeki depremin ne zaman olacağını gösterecek
İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan vatandaşları korkuttu! Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan uyarı: Artçılar 20 gün sürebilir İstanbul'da artçılar sürüyor! 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 06:54:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbullular, sahillere ve parklara akın etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]