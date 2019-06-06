Son Dakika Haberleri: İstanbullular serinlemek için şileyi tercih etti
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İstanbullular serinlemek için şileyi tercih etti

1 saat önce

RAMAZAN Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti.

İstanbullular serinlemek için şileyi tercih etti, System.String[]
RAMAZAN Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti. Bayramı İstanbul'da geçiren İstanbullular, Şile Plajı'nda denize girdi. Plajda yoğunluk oluştuğu görüldü. 

( FOTOGRAF)
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:47 Kaynak: DHA
İstanbul, Şile, Güncel
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