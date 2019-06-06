İstanbullular serinlemek için şileyi tercih etti
1 saat önce
RAMAZAN Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:47 Kaynak: DHA
RAMAZAN Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile
'yi tercih etti. Bayramı İstanbul
'da geçiren İstanbullular, Şile Plajı'nda denize girdi. Plajda yoğunluk oluştuğu görüldü.
( FOTOGRAF)
- İstanbul
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