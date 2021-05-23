İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi - Son Dakika

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerine kapanan İstanbullular, sabah erken saatlerde fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kartal Soğanlık'ta yakın mesafede bulunan çok sayıda fırının önünde de benzer manzaraya rastlandı. Kahvaltı için sıcak ekmek almaya fırınlara gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına da uydu.

"ARALARINDAKİ MESAFELERDEN DOLAYI KUYRUK OLUŞUYOR"

Fırın sahibi Kadir Çelik, "Biz içeri teker teker aldığımız için aralarındaki mesafelerden dolayı kuyruk oluşuyor. Vatandaşlar evinde, ekmeği de fırından almayı tercih ediyorlar. Bizim kültürümüze de uygun olduğu için evde ailecek kahvaltı yapıyorlar" dedi.

"BUGÜN DURUM MAALESEF KENDİNİ AŞTI"

Sırada bekleyen Şenol Kaya, "Kahvaltı yapmak için insanlar sıcak ekmek alıyorlar. Bu da maalesef kuyruk yapıyor. İnsanlar bir tek cumartesi-pazar kahvaltı yapıyorlar aileleri ile. Sıcak ekmek de kahvaltıda iyi gidiyor. Bugün ama durum maalesef kendini de aşmış" diye konuştu. Melisa Işık ise, "Bugün pazar, insanlar izinli" ifadelerini kullandı.