İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi - Son Dakika

İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi

23.05.2021 15:04

Tam kapanma sürecinin ardından geçilen kademeli normalleşme dönemi kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının sürdüğü pazar günü, birçok fırının önünde uzun ekmek kuyruklarının oluşması dikkat çekti.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerine kapanan İstanbullular, sabah erken saatlerde fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kartal Soğanlık'ta yakın mesafede bulunan çok sayıda fırının önünde de benzer manzaraya rastlandı. Kahvaltı için sıcak ekmek almaya fırınlara gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına da uydu.

Görüntüler sokağa çıkma yasağının olduğu bugün kaydedildi! Vatandaş sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu

"ARALARINDAKİ MESAFELERDEN DOLAYI KUYRUK OLUŞUYOR"

Fırın sahibi Kadir Çelik, "Biz içeri teker teker aldığımız için aralarındaki mesafelerden dolayı kuyruk oluşuyor. Vatandaşlar evinde, ekmeği de fırından almayı tercih ediyorlar. Bizim kültürümüze de uygun olduğu için evde ailecek kahvaltı yapıyorlar" dedi.

Görüntüler sokağa çıkma yasağının olduğu bugün kaydedildi! Vatandaş sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu

"BUGÜN DURUM MAALESEF KENDİNİ AŞTI"

Sırada bekleyen Şenol Kaya, "Kahvaltı yapmak için insanlar sıcak ekmek alıyorlar. Bu da maalesef kuyruk yapıyor. İnsanlar bir tek cumartesi-pazar kahvaltı yapıyorlar aileleri ile. Sıcak ekmek de kahvaltıda iyi gidiyor. Bugün ama durum maalesef kendini de aşmış" diye konuştu. Melisa Işık ise, "Bugün pazar, insanlar izinli" ifadelerini kullandı.

İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi

Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • Ali: Sicak ekmek olmasa olmazmi normal günlük ekmek ye sanki kitlik var,ekmek yemeyin zararli oluyor ekmek kilo aldiriyor,sicak ekmek mideye oturur bayat ekmek midenin suyunu alir,nede olsa ekmekçi takimiyiz olmadimi ekmek doymayiz,pilavla ekmek yiyen toplumuz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi, onu hastaneye yetiştirmeye çalışan abisi ise kalp krizi geçirdi Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi, onu hastaneye yetiştirmeye çalışan abisi ise kalp krizi geçirdi Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Kongo'daki yanardağ patladı! 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı Kongo'daki yanardağ patladı! 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu

Son Dakika Haberleri
15:59 Ankara'da hayrete düşüren olay! Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü
15:57 Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda
15:41 Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi, onu hastaneye yetiştirmeye çalışan abisi ise kalp krizi geçirdi
15:38 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük
15:14 Rize'deki gerginliğin ardından vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma başladı
15:11 Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi
14:40 Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor
14:31 Dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı, Arda Turan getiriyor
13:58 Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz
13:42 Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor
Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda         
15:57
İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın "Ölüyorum" feryatları ortalığı inletti         
15:40
Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi         
15:12
Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti! Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti!         
14:46
Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor         
14:40
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart         
13:35
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir         
12:46
Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı         
11:51
Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:03
Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü         
10:48
Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi         
10:21
Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi         
09:28
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok         
09:16
Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti         
09:05
Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti         
22:43
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 16:02:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement