İstanbullular sıcak havada denize girerek serinledi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbullular sıcak havada denize girerek serinledi

29.05.2022 17:04
İstanbullular sıcak havada denize girerek serinledi

İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kentin sahil kesimlerinde denizin tadını çıkardı.

İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kentin sahil kesimlerinde denizin tadını çıkardı.

Kentte iki gündür etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, haftanın son gününde sahilleri ve parkları doldurdu.

Fatih Sarayburnu'nda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların bir kısmı denize girdi, bazıları da kayalıklarda güneşlendi. Bazı vatandaşlar da Yedikule sahilindeki ağaçların gölgesinde dinlenmeyi tercih etti.

Vatandaşların bir kısmı ise aileleriyle parklarda ağaç altlarında oturdu, kimi piknik yaptı kimi de bisiklete bindi.

Mayıs ayının son hafta sonunda güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerden bazıları da Adalar'ı tercih etti. Adalar'a yolcu taşıyan deniz araçları ve sokaklar doldu taştı. Vatandaşların tercihi özellikle Büyükada oldu.

Kentin bir başka denize kıyısı bulanan ilçesi Silivri'de de vatandaşlar sahile akın etti. Kimi vatandaşlar denize girerek kimileri de gölgede dinlenerek hafta sonunun tadını çıkardı.

Avcılar, Kartal, Pendik, Maltepe sahil şeridinde de havaların ısınmasıyla yoğunluk yaşandı. Mesire yerlerindeki yoğunluk nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nda araçların çift şerit park edildiği görüldü.

YORUMLAR
500
Ayasofya'da namaz kıldıran Erbaş, gençlerden istekte bulundu: Namaz kılmayanları namaza davet ederek fetih gerçekleştireceksiniz Ayasofya'da namaz kıldıran Erbaş, gençlerden istekte bulundu: Namaz kılmayanları namaza davet ederek fetih gerçekleştireceksiniz Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı sona erdi Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı sona erdi
Kaynak: AA

Sarayburnu, İstanbul, Yedikule, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbullular sıcak havada denize girerek serinledi - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti
16:51 Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi
16:49 Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!
16:32 TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi, Cannes'te "Altın Palmiye" ödülünü kazandı
16:13 Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 17:10:15. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbullular sıcak havada denize girerek serinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement