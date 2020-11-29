İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika

İstanbul'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00'da sona ermesiyle güneşli havanın tadını çıkardı.

Vatandaşlar güzel hava nedeniyle Anadolu Yakası'nda Üsküdar Meydanı ile Salacak Sahili'ni hareketlendirdi.

Bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken, bazıları da güzel havanın tadını yürüyüş ve spor yaparak çıkardı.

Avrupa Yakası'nda ise Gürpınar Sahili'ne sakinlik hakimdi. Avcılar ve Beylikdüzü sahillerinde ise vatandaşlar yürüyüş yaparak temiz hava aldı. Bu bölgedeki AVM'lerde aşırı yoğunluk söz konusu olmadı.

Kimi vatandaşlar da saat 13.00'ten sonra çocuklarını dolaştırmak için dışarı çıktı.

Beyoğlu, Şişli ve Eminönü'nde ise yoğunluk gözlendi. AVM'lerde ziyaretçi sayısının normal olduğu, vatandaşların gezmek için daha çok sahilleri tercih ettiği görüldü.

Kimi yerlerde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına riayet etmediği gözlendi.

Bu arada, İBB trafik yoğunluk haritasına göre sabah saatlerinde yüzde bir olan trafik yoğunluğu yüzde 22'ye ulaştı.

Tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar 10.00-13.00, 20 yaş altındakiler ise 13.00-16.00 arasında sokağa çıkabiliyor.