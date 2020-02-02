İSTANBULLULAR TELEFONLARINI İSTANBULKART OLARAK KULLANABİLECEK - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBULLULAR TELEFONLARINI İSTANBULKART OLARAK KULLANABİLECEK - Son Dakika

İSTANBULLULAR TELEFONLARINI İSTANBULKART OLARAK KULLANABİLECEK

7 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek.

İSTANBULLULAR TELEFONLARINI İSTANBULKART OLARAK KULLANABİLECEK, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek. BELBİM A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, "Mart ayı içerisinde pilot uygulamayı başlatacağız. İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek" dedi.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)'in düzenlendiği  TÜYAP Kongre Merkezi'nde stant açan İBB yeni projelerini tanıttı. BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İstanbulluları bekleyen yeni projeleri anlattı.

PİLOT UYGULAMA MART AYINDA BAŞLIYOR

İstanbulkart'ı ulaşım kartı olmaktan çıkarıp şehirdeki bütün hizmetlerin alınabileceği bir araca dönüştürdüklerini belirten Karadeniz, "Müzeler üzerinde de çalışmalarımız var. Yakında belediyenin bütün hizmetlerini İstanbulkart'ı bir ödeme aracı olarak kullanmaya başlayacağız. Aynı zamanda ulaşım için de teknolojik yeniliklerimiz devam ediyor. Mart ayı içerisinde ulaşımda hizmet için pilot uygulamalarımız başlayacak. Pilot uygulamalar birçok ulaşım hizmetinde yaygınlaştırılarak devam edecek" dedi.

İLK UYGULAMA METROBÜS ÜZERİNDE

Uygulamanın içeriğine de değinen Karadeniz, "İndir, yükle, okut, geç mottosuyla artık mobil uygulamalarda karekod uygulamasıyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek. Sanıyorum ilk uygulama metrobüs üzerinde olacak. Sonra da metro, vapur, Marmaray gibi diğer ulaşım araçlarında da kullanabilecek. Vatandaş herhangi bir şekilde üzerinde plastik bir kart taşımadan pratik bir şekilde telefonuyla istediği yerde ulaşım hizmetlerinden faydalanacak. Cebinde fazladan kart taşımayacak" diye konuştu.

PLASTİK KARTLAR TAMAMEN KALKMALI

Uygulamayı beğendiğini ifade eden Alihan Ekici, "Teknolojinin gelişimine ayak uydurması güzel bir şey keşke fiziki kartlar da tamamen kalkmış olsa. Öyle olursa daha çevreci olacağını düşünüyorum. Bu uygulamaya geçişte plastik kartlar kalkacağı zaman tüketim de olmayacak. Hem ülkemiz hem belediye ekonomisi açısından maliyet düşecek hem de eski kartların imhası için uğraşılmak zorunda kalmayacak."

Esma Karayel ise, "Dijital olması daha avantajlı bizim için özellikle kartı unuttuğumuzda ya da başka bir yerde bıraktığımızda. Dijital platformu çoğu insan kullandığı için artık bu yönden avantajlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

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-BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz ile röportaj

-Yücel Karadeniz'in uygulamayı test edişi

-Uygulamayı inceleyen vatandaşlar ile röportaj

-Yeni uygulamalardan genel ve detay görüntüler

-Stanttan genel ve detay görüntüler

-Muhabir anonsu (Halil Yılmaz)


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:42 Kaynak: DHA
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