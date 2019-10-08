İstanbullular Trump'ın yaptırım tehditleri karşısında endişeli
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye operasyon düzenleyen Türkiye’yi ekonomik yaptırımlarla tehdit etmesi, halk nezdinde endişe uyandırdı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye operasyon düzenlemeyi planlayan Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla tehdit etmesi, halk nezdinde endişe uyandırdı.
Başkan Trump'ın açıklamalarının ardından Türk Lirası, ABD Doları karşısında yaşlaşık yüzde 2 değer kaybederken, Borsa İstanbul da pazartesiyi yüzde 1,75 kayıpla kapattı. Türk Lirası daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:21
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