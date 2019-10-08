Son Dakika Haberleri: İstanbullular Trump'ın yaptırım tehditleri karşısında endişeli
Son Dakika Dünya İstanbullular Trump'ın yaptırım tehditleri karşısında endişeli

İstanbullular Trump'ın yaptırım tehditleri karşısında endişeli

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye operasyon düzenleyen Türkiye’yi ekonomik yaptırımlarla tehdit etmesi, halk nezdinde endişe uyandırdı.

İstanbullular Trump'ın yaptırım tehditleri karşısında endişeli, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye operasyon düzenlemeyi planlayan Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla tehdit etmesi, halk nezdinde endişe uyandırdı.


Başkan Trump'ın açıklamalarının ardından Türk Lirası, ABD Doları karşısında yaşlaşık yüzde 2 değer kaybederken, Borsa İstanbul da pazartesiyi yüzde 1,75 kayıpla kapattı. Türk Lirası daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:21 
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