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İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi - Son Dakika

İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi

20.01.2022 11:37
İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi

Türkiye yarından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji uzmanları hafta sonu İstanbul'da yoğun olarak görülecek kar yağışının İzmir ve Antalya'yı da etkileyeceğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kara, soğuğa doyacağız. İstanbul'u özellikle yarın için uyarıyoruz. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağmur öğleden sonra birden kara çevirebilir" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre İstanbul cuma gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da yarın akşam başlayacak kar yağışının 4 gün sürmesi bekleniyor.

MARMARA'NIN DOĞUSUNDA KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji bugün Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

"İSTANBUL'U ÖZELLİKLE YARIN İÇİN UYARIYORUM"

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, NTV'de katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin bu ay sonuna kadar etkili olacak yeni bir soğuk hava dalgası etkisine girdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şunu söyleyeyim kara doyacağız. Soğuğa da doyacağız. Ayın sonuna kadar devam edecek. Çünkü yeni bir sistem geliyor. Yarın öncelikle Marmara ve Ege'de yağışlar yağmur şeklinde başlayacak ama dikkat edelim. Özellikle İstanbul'u uyarıyorum. Öğleden sonra yağışlar birden kara çevirebilir.

"BAZI SAATLERDE LAPA LAPA YAĞACAK"

Yarın yollar da olmak oldukça riskli. Kar yağışları aralıklı olarak bir hafta sürecek. İstanbul'a da cumartesi aralıklı, pazar yoğun, pazartesi de var. Ara ara hep kar var. Bazı saatlerde lapa lapa yağacak. İzmir'e ve Antalya'ya bile kar yağacak"

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi - Son Dakika
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