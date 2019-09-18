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İstanbullular yaza Mirkelam ile veda etti

1 saat önce

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Mirkelam, Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar'ın son konuğu oldu.

İstanbullular yaza Mirkelam ile veda etti, System.String[]

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Mirkelam, Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar'ın son konuğu oldu. Binlerce İstanbullu, yıldızların altında yaz mevsimine Mirkelam ile veda etti.

Yaz akşamlarına yeni bir soluk getiren müzikli söyleşi programı Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar; Fatma Turgut, Eda Baba, Emre Altuğ ve Can Bonomo'nun ardından dün akşam Türk pop müziğinin sevilen ismi Mirkelam'ı ağırladı. Mirkelam, geçmişten bugüne en sevilen şarkıları akustik performans ile yorumladı. Binlerce müziksever şarkıları ayakta alkışlarla eşlik ederek söyledi.

Mirkelam şarkılarının yanı sıra kariyerinde yaşadığı güldüren anılarını hayranları ile paylaştı. Bir katılımcının 'Kokoreç' şarkısının yazılma hikayesini sorması üzerine, "Sene 1986 ve çok sevdiğim bir arkadaşımla bir akşam Hisar'da kokoreç yiyelim dedik. Şarkı 2000 yılında çıkmış olabilir ancak o zaman o anının şarkısını olacağını biliyordum. Sanat her zaman ulvi şeylerden doğmayabiliyor, herhangi bir şeyden çıkabiliyor. Bu da öyle oldu" yanıtını verdi.

Binlerce seyircinin katılım gösterdiği etkinlikte sanatçı, 'Hatıralar', 'Asuman', 'Tavla', 'Elma değil Ayva' gibi yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. Yer yer şarkıların ritmiyle coşan sanatçı, "50 yaşındaki adamı oynatmayın yahu" dese de seyircilerle birlikte darbuka eşliğinde dans etti. Annesinin ve anneannesinin kendisine hep "Çok eğlendin, çok mutlu oldun ağlayacaksın" diye uyarıda bulunduğunu da anlatan Mirkelam, "Bakın ne zor şartlar altında sanatımızı icra ettik" diye şaka yaptı ve katılımcıları kahkahaya boğdu.

(İHA)

Grup Gündoğarken, Can Bonomo, Mirkelam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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