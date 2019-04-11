Son Dakika Haberleri: İstanbullular Yeniden Seçim Olasılığına Nasıl Bakıyor?

İstanbullular Yeniden Seçim Olasılığına Nasıl Bakıyor?

53 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu'na İstanbul'daki belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için olağanüstü itiraz gerekçesiyle başvuruda bulunan AK Parti'nin bu kararına ve yeniden seçim olasılığına vatandaş nasıl bakıyor?

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Yüksek Seçim Kurulu'na İstanbul'daki belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için olağanüstü itiraz gerekçesiyle başvuruda bulunan AK Parti'nin bu kararına ve yeniden seçim olasılığına vatandaş nasıl bakıyor? VOA Türkçe İstanbullular'a sordu
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:01 
AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul, Güncel
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