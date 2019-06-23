Son Dakika Haberleri: İstanbullular yenilenen seçimler için sandık başında
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İstanbullular yenilenen seçimler için sandık başında

1 saat önce

İstanbul'da 31 Mart'ta düzenlenen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin üzerine İstanbullular yeniden sandık başında

İstanbullular yenilenen seçimler için sandık başında, System.String[]
İstanbul'da 31 Mart'ta düzenlenen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin ardından İstanbullular yeniden sandık başında.

Yüksek Seçim Kurulu'nun bazı sandık kurullarında usulsüzlükler yaşandığı gerekçesiyle yenilenmesine karar verdiği seçimlerde öne çıkan adaylar Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:53 
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