İstanbullular yenilenen seçimler için sandık başında
1 saat önce
İstanbul'da 31 Mart'ta düzenlenen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin üzerine İstanbullular yeniden sandık başında
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:53
'da 31 Mart'ta düzenlenen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin ardından İstanbullular yeniden sandık başında. Yüksek Seçim Kurulu
'nun bazı sandık kurullarında usulsüzlükler yaşandığı gerekçesiyle yenilenmesine karar verdiği seçimlerde öne çıkan adaylar Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım
ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu.
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