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İstanbullular, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı alanlarda toplanmaya başladı - Son Dakika

İstanbullular, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı alanlarda toplanmaya başladı

31.12.2021 21:18
İstanbullular, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı alanlarda toplanmaya başladı

İstanbullular, yeni yıla saatler kala Beyoğlu, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerdeki kutlamaların yapılacağı alanlarda toplanmaya başladı.

İstanbullular, yeni yıla saatler kala Beyoğlu, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerdeki kutlamaların yapılacağı alanlarda toplanmaya başladı.

Kutlamaların adreslerinden biri olan Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi, "Mutlu Yıllar" yazılı ışıklarla aydınlatıldı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından iskeleye DJ ve sanatçıların performanslarını sergileyeceği sahne kuruldu. İlerleyen saatlerde Ozan Doğulu ile şarkıcı Edis'in sahne alması bekleniyor.

Polis, iskeleye giden yolları araç girişine kapattı. Yeni yılı burada karşılamak isteyen vatandaşlar, sahnenin kurulu olduğu iskeleye oluşturulan güvenlik noktalarından geçerek ulaşabiliyor.

Beşiktaş ve Kartal heykeli civarında da geniş güvenlik önlemi alan polisin denetimleri devam ediyor.

Birçok vatandaşın da yılbaşını karşılamak üzere kafe ve restoranları tercih ettiği görülüyor. Öte yandan, Dolmabahçe- Ortaköy istikametinde de yoğun trafik olduğu gözleniyor.

Ortaköy'de hizmet veren kafe ve restoranlar da yılbaşı için süslendi. Semte, İstanbulluların yanı sıra bazı turistlerin de yılbaşını kutlamak üzere geldiği görüldü.

Vatandaşlar ve turistler köprü manzarası eşliğinde fotoğraf çektirirken, sokak sanatçıları da renkli görüntüler oluşturuyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi kameralarla saniye saniye takip ediliyor

Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yoğunluk oluşmaya başladı.

Taksim Meydanı'na kurulan yılbaşı süslemeleri önünde vatandaşlar ile turistler fotoğraf çektiriyor. Ayrıca Gezi Parkı'nın Taksim Meydanı'na bakan kısmına konulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Komuta Merkezi'nden kameralarla meydan ve İstiklal Caddesi anlık olarak takip ediliyor, herhangi bir olumsuzlukta sahada görev yapan polislere bildiriliyor.

Öte yandan kentte 70'in üzerinde izleme merkezinden İstanbul 10 binden fazla kamarayla da takip ediliyor.

Anadolu Yakası'nda vatandaşlar Bağdat Caddesinde toplanmaya başladı

Anadolu Yakası'nda da vatandaşlar yılbaşı kutlaması için Bağdat Caddesi'nde toplanmaya başladı.

Birçok vatandaş, caddede yılbaşı için hazırlanan süslemelerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, trafik olağan akışında devam ediyor.

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Dolmabahçe Sarayı, Kadıköy, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbullular, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı alanlarda toplanmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbullular, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı alanlarda toplanmaya başladı - Son Dakika
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