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İstanbullular Yıldırım-İmamoğlu Tartışmasını Nasıl Değerlendirdi?

42 dakika önce

Canlı yayınlanan İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını tüm Türkiye'yi ekran başına topladı.

Canlı yayınlanan İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını tüm Türkiye'yi ekran başına topladı. VOA Türkçe, İstanbullular'a tarihi tartışmayla ilgili düşüncelerini sordu
İstanbullular Yıldırım-İmamoğlu Tartışmasını Nasıl Değerlendirdi?
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:01 
Türkiye, İmamoğlu, Güncel
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İsmail Küçükkaya, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki tarihi yayının detaylarını anlattı Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizi ile ilgili iddialarına cevap verdi Küçükkaya ve İmamoğlu'nun ortak yayın öncesi otelde ne konuştuğu ortaya çıktı Canlı yayına dakikalar kala taraflar arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı

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