İstanbullular Yıldırım-İmamoğlu Tartışmasını Nasıl Değerlendirdi?
42 dakika önce
Canlı yayınlanan İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını tüm Türkiye'yi ekran başına topladı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:01
Canlı yayınlanan İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını tüm Türkiye
'yi ekran başına topladı. VOA Türkçe, İstanbullular'a tarihi tartışmayla ilgili düşüncelerini sordu
İsmail Küçükkaya, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki tarihi yayının detaylarını anlattı
Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizi ile ilgili iddialarına cevap verdi
Küçükkaya ve İmamoğlu'nun ortak yayın öncesi otelde ne konuştuğu ortaya çıktı
Canlı yayına dakikalar kala taraflar arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı