İstanbullular Zeytinburnu sahiline akın etti - Son Dakika
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İstanbullular Zeytinburnu sahiline akın etti

6 saat önce

Korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin tedbir almasına ve "evde kalın" uyarılarına rağmen İstanbullular Zeytinburnu sahiline akın etti.

İstanbullular Zeytinburnu sahiline akın etti, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin tedbir almasına ve "evde kalın" uyarılarına rağmen İstanbullular Zeytinburnu sahiline akın etti. Sahilde piknik ve yürüyüş yapan vatandaşlar havadan görüntülendi.

Tüm dünyada ve Türkiye'de korona virüse karşı önlemler alınmaya devam edilirken, yetkililer vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Günlerdir yapılan uyarılara rağmen vatandaşlar hafta sonu Zeytinburnu sahiline akın etti. Bazı vatandaşlar piknik yaparken, bazıları da yürüyüş yaptı. Sahilde oturan ve yürüyüş yapan vatandaşlar havadan görüntülendi.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Zeytinburnu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:10 Kaynak: İHA

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