İstanbullulara 'Çamur Yağmuru' Sürprizi
9 dakika önce
Gece saatlerinde yağan yağmurun toz bulutu ile birleşmesiyle, kent genelinde yağışlar çamur olarak yere düştü.
Gece saatlerinde yağan yağmurun toz bulutu ile birleşmesiyle, kent genelinde yağışlar çamur olarak yere düştü. Araçların üstü çamurla dolan sürücüler, araçlarını temizlemek için uğraştı. Sabah
saatlerinde işe gitmek için yola çıkan kent sakinleri çamur sürpriziyle karşılaştı. Toz bulutuyla birleşen yağmur bulutları yere yağmur olarak düştü. Park halindeki arabaların üstlerinin çamur dolu olduğu görüldü. Arabaların başına gelen sürücülerin araçlarıyla uğraşıp camları silmesi de kameralar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar araçlarına yağan çamuru temizlemek için oto yıkama yerlerine koştu. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:05 Kaynak: İHA
ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek
Meteoroloji Uyardı: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Çamur Şeklinde Yağış Bekleniyor
Bakanlık Müjdeyi Verdi! Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada
Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron