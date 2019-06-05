Son Dakika Haberleri: İstanbullulara eski dönemlerin eğlencesi 'Retro Lunapark'
Son Dakika Güncel Haber

İstanbullulara eski dönemlerin eğlencesi 'Retro Lunapark'

1 saat önce

60'lardan 90'lara özlenen yılların eğlencesi lunapark, tüm dönem özellikleri ile Akasya'da yeninden hayat bulacak.

İstanbullulara eski dönemlerin eğlencesi 'Retro Lunapark', System.String[]
60'lardan 90'lara özlenen yılların eğlencesi lunapark, tüm dönem özellikleri ile Akasya'da yeninden hayat bulacak. Retro Lunapark'ta 2-12 yaş grubu çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, yetişkinlerin de tüm çocukluk hatıraları canlanacak.

60'lardan 90'lara özlenen yılların eğlencesi lunapark, tüm dönem özellikleri ile Akasya'da yeninden hayat bulacak. Central Park'ta açılan Retro Lunapark, 2-12 yaş grubu çocukların yüzünü güldürecek. Yapılan bilgilendirmede; 10 farklı oyuncağın yer aldığı Retro Lunapark'ta en popüler oyuncaklar; çarpışan otomobil, dönme dolap, heyecan dolu gondol, sekolin ve uçan filler olacak. Ayrıca; çocuklar lunaparkların vazgeçilmezi oyun çadırında da sürpriz hediyeli oyunlar düzenlenecek.

Dönem tonları kırmızı, sarı, pembe ve yeşilin hakim olduğu alanda patlamış mısırdan buz tatlısına, pamuk şekerden horoz ve gökkuşağı şekerine kadar birbirinden farklı lezzetler de retro ruhunu hissettirecek. Çocuklar kadar ruhu hiç yaşlanmayan ebeveynlere da hitap eden Retro Lunapark, yazı İstanbul'da geçirecek ailelere alternatif eğlence imkanı sunacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
Central Park, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı Çakmak gazı çeken iki gencin yaktıkları sigara sonucu patlama meydana geldi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu Market hırsızlarının soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 13:19:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbullulara eski dönemlerin eğlencesi 'Retro Lunapark'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]