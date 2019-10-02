Son Dakika Haberleri: İstanbullulara Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği
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İstanbullulara Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği

57 dakika önce

Akmerkez, tatilin son bulup okulların açıldığı bugünlerde İstanbulluları Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği'nde buluşturacak.

İstanbullulara Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği, System.String[]

Akmerkez, tatilin son bulup okulların açıldığı bugünlerde İstanbulluları Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği'nde buluşturacak.


Akmerkez Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği, tasarım tutkunları için kapılarını 3-4-5 Ekim tarihlerinde açıyor. Yapılan açıklamada; şenlik, ev dekorasyonu ve tekstili, bebek, çocuk ürünleri, pijama ve yaz koleksiyonları ile birbirinden özel tasarım ürünlerden oluşurken; butik markalarla kendini ve sevdiklerini şımartmak isteyenler için birbirinden özel parçaların bir arada olduğu şenlikte ziyaretçiler, ayakkabıdan çantaya mücevherden takıya aradıklarını bulabilecek. Hayvan dostlarının da unutulmadığı şenlikte, kedi ve köpek mamaları da satışta olacak.


Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği, etkinlik alanında gerçekleşecek. - İSTANBUL

Akmerkez, Dönüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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