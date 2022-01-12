İstanbullulara uyarı: Bu akşam zorunlu değilseniz dışarı çıkmayın! - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Türkiye'nin tamamında yağış bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun birçok yerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, İstanbul'da da beklenen kar yağışı kentin yüksek noktalarında başladı. Silivri ve Çatalca'nın köylerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Çatalca Çakıl Mahallesi'nde ve Silivri'ni bazı köylerinde beyaz örtünün yolları kapladığı görüldü. Çatalca- Binkılıç yolunda ise bir tır, kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

İSTANBUL'DA KAR AKŞAMA KADAR SÜRECEK

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluları bu akşam saatleri için uyardı.

"Hissedilen sıcaklık eksi değerlere kadar düştü. Çamlıca'da dün dediğimiz saatlerde kar yağışı başladı. Bugün akşama kadar devam edecek kar yağışı. Şehir içinde örtü kalınlığı 2-3 santimi pek geçmez, Çamlıca'da da 5-6 santim kadar olacaktır" diyen Şen, İstanbul'daki kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar etkili olmasını beklediğini söyledi.

"YÜKSEK KESİMLERDE OTURANLAR DIŞARI ÇIKMASIN"

"Bu kar öğleye ve akşama doğru daha da hızlanacak ve etkili olacak. Yüksek semtlerde oturanlar çok acil bir işleri yoksa dışarı çıkmasınlar çünkü dönüşleri çok zor olacak" diyen Prof. Dr. Orhan Şen, "Kış lastiği olmayanlar da araçlarıyla dışarı çıkmasınlar" uyarısında bulundu.