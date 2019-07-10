Son Dakika Haberleri: İstanbullulara yaz yağmuru sürprizi
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İstanbullulara yaz yağmuru sürprizi

32 dakika önce

Kavurucu sıcakların etkisi altında olan İstanbul bu sabaha yaz yağmuruyla uyandı.

İstanbullulara yaz yağmuru sürprizi, System.String[]
Büyükçekmece, Beylikdüzü, İstanbul, Sabah, Güncel
Kavurucu sıcakların etkisi altında olan İstanbul bu sabaha yaz yağmuruyla uyandı. Yağışlar Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevresinde etkili oldu.

İstanbullular bu sabah tatlı bir sürpriz yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından kentin bazı ilçelerinde sağanak yağmur kısa süreli etkisini gösterdi. Avrupa yakasında kısa süre de olsa etkisini gösteren yaz yağmuru, kavurucu sıcakların ardından vatandaşları rahatlattı.

Sabah saatlerinde evden çıkan bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevresinde aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslandı. Kimi vatandaşlar ise dün yapılan uyarıları dikkate alıp yanına aldığı şemsiyeler ile ıslanmaktan kurtuldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:14 Kaynak: İHA
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