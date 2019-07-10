İstanbullulara yaz yağmuru sürprizi
33 dakika önce
Kavurucu sıcakların etkisi altında olan İstanbul bu sabaha yaz yağmuruyla uyandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
Kavurucu sıcakların etkisi altında olan İstanbul
bu sabaha yaz yağmuruyla uyandı. Yağışlar Beylikdüzü
ve Büyükçekmece
çevresinde etkili oldu. İstanbullular bu sabah tatlı bir sürpriz yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından kentin bazı ilçelerinde sağanak yağmur kısa süreli etkisini gösterdi. Avrupa
yakasında kısa süre de olsa etkisini gösteren yaz yağmuru, kavurucu sıcakların ardından vatandaşları rahatlattı. Sabah
saatlerinde evden çıkan bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevresinde aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslandı. Kimi vatandaşlar ise dün yapılan uyarıları dikkate alıp yanına aldığı şemsiyeler ile ıslanmaktan kurtuldu.
(İHA)
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