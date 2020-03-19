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İstanbullulardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
İstanbullulardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
İstanbul'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.
Kentte saatler 21.00'i gösterdiğinde farklı ilçelerden vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:43
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