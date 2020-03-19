İstanbullulardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbullulardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika Dünya

İstanbullulardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

İstanbullulardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

İstanbullulardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek, System.String[]

İstanbul'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.


Kentte saatler 21.00'i gösterdiğinde farklı ilçelerden vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı.

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İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:43 

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