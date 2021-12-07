İstanbulluları gökkuşağı karşıladı - Son Dakika

- İstanbulluları gökkuşağı karşıladı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağışın ardından gökkuşağı İstanbulluları karşıladı. İstanbul'da Anadolu Yakasında da görünen gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu.

Sabah saatlerinde İstanbul'un birçok ilçesinde hafif şekilde yağış etkili oldu. Yağışın ardından güneşin kendini göstermesi ile gökkuşağı belirdi. Avrupa Yakasında birçok ilçede olduğu gibi Anadolu Yakasında da gökkuşağı İstanbulluları karşıladı. Oluşan gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu.