İstanbulluları korkutan fotoğraf - Son Dakika

Düzce'de sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışın yağmaması neticesinde Hasanlar Barajı'ndaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. İstanbul'a su sağlayan barajın yaklaşık yüzde 85'inin çekilmesi ile kayıklar karaya otururken, alanda inekler otlamaya başladı.

Düzce'nin Yığıla ilçesinde yer alan Hasanlar Barajı, İstanbul'a su sağlayan önemli kaynaklar arasında yer alıyor. 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip olan baraj, son yılların en kurak dönemini yaşıyor. Su seviyesinin yüzde 15'lere kadar gerilediği baraj gölünde kayıklar karaya oturdu, kuraklık sebebiyle toprak çatladı. İneklerin otlak alanı haline gelen baraj gölündeki su seviyesi giderek azalıyor. Barajda azalan su seviyesi, kayıkların karaya oturması ve suyun çekildiği alanlarda ineklerin otlaması havadan da görüntülendi.

"Bırakın İstanbul'u, bu su Düzce'ye bile yetmez"

Hasanlar Köyü Muhtarı İlknur Ünlü, İstanbul'a su sağlayan barajın artık Düzce'ye bile yeterli seviyede suyu kalmadığını belirterek, "Hasanlar Barajı 1 milyon 651 bin metreküp kapasitesinde. Suyun seviyesi yüzde 15'e kadar düştü. Şu anda 240 olması gereken seviyeler, 32'ye kadar düştü. Dünyayı etkileyen küresel ısınma, Düzce'mizde Hasanlar Barajımızı, bulunduğumuz alanı da etkilemiş durumda. Barajın suyu İstanbul'a gidiyor. Ama şu anda bu su İstanbul'a değil, Düzce'ye bile yetmez" dedi.

"Yağmur da yok kar da"

Yağışların azalmasının barajı olumsuz etkilediğini kaydeden Ünlü, "Ocak ayındayız, normalde bu ayı karlı geçirmemiz gerekiyordu. Ama şu anda günlük güneşlik bir hava var. Yağmur da yok kar da yok. Bir beklenti içerisine girdik. Bu alanların normalde hep su olması gerekiyordu. Maalesef su olmadığı için sorun oluşuyor" diye konuştu. Ünlü, suyun altının mil dolu olduğunu söyleyerek, su seviyesinin göründüğünden daha da az olduğunu kaydetti. Ünlü, "Yaklaşık 4-5 metre su ya var ya da yok" ifadelerini kullandı.

1974 yılında açılan Düzce Hasanlar Barajı, 1 milyon 651 bin metreküplük kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük hacimli barajlarından biri. Düzce'de 27 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren Hasanlar Barajı'nda ayrıca elektrik üretimi de yapılıyor.

-İHA-