İstanbulluların dönüş çilesi gece de devam etti - Son Dakika

Bölgeye giden jandarma ve polis ekipleri, trafiğin açılması için müdahalede bulundu.

Edirne 'den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a dönüşü sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Malkara ilçesi civarında trafik durma noktasına geldi. Çavuşköy Mahallesi ile Ahievren Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik yol boyunca trafik kilitlendi. Yol çalışmaları nedeniyle Edirne'den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a gidişi çileye dönüştü. Akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece devam etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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