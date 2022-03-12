İstanbulluların kar keyfi... Kimisi kar topu oynadı, kimisi kayak yaptı - Son Dakika
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İstanbulluların kar keyfi... Kimisi kar topu oynadı, kimisi kayak yaptı

12.03.2022 22:54

İstanbulluların kar keyfi... Kimisi kar topu oynadı, kimisi kayak yaptı İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı bazılarının çilesi haline gelirken, bazı vatandaşların ise eğlencesine dönüştü.

İstanbulluların kar keyfi... Kimisi kar topu oynadı, kimisi kayak yaptı

İSTANBUL - İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı bazılarının çilesi haline gelirken, bazı vatandaşların ise eğlencesine dönüştü. Bazı vatandaşlar aileleriyle kar topu oynarken, kimisi ise kayarak karın tadını çıkarttı

İstanbul'u günlerdir etkisi altına alan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Bazı bölgelerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazıları ise kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Kar yağışıyla birlikte aileleriyle birlikte dışarıya çıkan vatandaşlar kar topu oynayarak doyasıyla eğlendi. Bazı vatandaşlar ise bulundukları bölgeden biraz yükseğe çıkarak altlarına aldıkları poşet ve çuvallarla kayarak karın tadını çıkarttı. Vatandaşların kar eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbulluların kar keyfi... Kimisi kar topu oynadı, kimisi kayak yaptı
İstanbulluların kar keyfi... Kimisi kar topu oynadı, kimisi kayak yaptı
İstanbulluların kar keyfi... Kimisi kar topu oynadı, kimisi kayak yaptı

YORUMLAR
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İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbulluların kar keyfi... Kimisi kar topu oynadı, kimisi kayak yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbulluların kar keyfi... Kimisi kar topu oynadı, kimisi kayak yaptı - Son Dakika
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