İSTANBULLULARIN TOPLU ULAŞIMDA MASKELİ ÖNLEMİ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBULLULARIN TOPLU ULAŞIMDA MASKELİ ÖNLEMİ (1) - Son Dakika

İSTANBULLULARIN TOPLU ULAŞIMDA MASKELİ ÖNLEMİ (1)

7 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHATürkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah da toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

İSTANBULLULARIN TOPLU ULAŞIMDA MASKELİ ÖNLEMİ (1), System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah da toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk "Koronavirüs" vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. Altunizade Metrobüs Durağı ve metro kullanan vatandaşların önlemlerinin devam ettiği görüldü. Altunizade'de metrobüs kullanan Berkant Atik, "Türkiye'de de salgın olduğunu söyledikleri için önlemimizi aldık. Maske takıyorum, cebimde de dezenfekte taşıyorum. Her türlü önlemi almakta fayda var." diye konuştu. Maske ve eldiven takan Tülay Kozan, "Önlemimi aldım. Ayrıca ıslak mendil ve dezenfekte de kullanıyorum" dedi. Öğrenci olduğunu söyleyen Enes Tuncer, "Okula giderken otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçların kullandığım için maske takarak önlem alıyorum. Dezenfekte kullanarak önlem alıyorum. Başkalarını da bu şekilde önlem almasını istiyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Metrobüse binenlerden görüntü

-Dezenfekte kullananlardan görüntü

-Maske ve eldiven takanlardan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozuyor Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:28 Ünye Belediyesi vatandaşları mesajla bilgilendirecek
15:27 Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, yeni tip koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu (1)
15:27 Çocuklarımızın eğitim yuvasında dezenfeksiyon yapıldı
15:27 MAHKEME KURAN ÇETEYE 5 İLDE OPERASYON
15:27 Tarsus'ta plastik bidonlardan faraşa dönüşüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 15:33:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBULLULARIN TOPLU ULAŞIMDA MASKELİ ÖNLEMİ (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]