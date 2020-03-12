İstanbulluların toplu ulaşımda maskeli önlemi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbulluların toplu ulaşımda maskeli önlemi (1) - Son Dakika

İstanbulluların toplu ulaşımda maskeli önlemi (1)

7 saat önce

TÜRKİYE'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah da toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

İstanbulluların toplu ulaşımda maskeli önlemi (1), System.String[]
TÜRKİYE'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah da toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk "Koronavirüs" vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. Altunizade Metrobüs Durağı ve metro kullanan vatandaşların önlemlerinin devam ettiği görüldü. Altunizade'de metrobüs kullanan Berkant Atik, "Türkiye'de de salgın olduğunu söyledikleri için önlemimizi aldık. Maske takıyorum, cebimde de dezenfekte taşıyorum. Her türlü önlemi almakta fayda var." diye konuştu. Maske ve eldiven takan Tülay Kozan, "Önlemimi aldım. Ayrıca ıslak mendil ve dezenfekte de kullanıyorum" dedi. Öğrenci olduğunu söyleyen Enes Tuncer, "Okula giderken otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçların kullandığım için maske takarak önlem alıyorum. Dezenfekte kullanarak önlem alıyorum. Başkalarını da bu şekilde önlem almasını istiyorum" dedi.


- İstanbul
Koronavirüs, Türkiye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:03 Kaynak: DHA
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