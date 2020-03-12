İSTANBULLULARIN TOPLU ULAŞIMDA MASKELİ ÖNLEMİ - Son Dakika
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İSTANBULLULARIN TOPLU ULAŞIMDA MASKELİ ÖNLEMİ

6 saat önce

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHATürkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah da toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah da toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. Altunizade Metrobüs Durağı ve metro kullanan vatandaşların önlemlerinin devam ettiği görüldü. Altunizade'de metrobüs kullanan Berkant Atik, Türkiye'de de salgın olduğunu söyledikleri için önlemimizi aldık. Maske takıyorum, cebimde de dezenfekte taşıyorum. Her türlü önlemi almakta fayda var. diye konuştu. Maske ve eldiven takan Tülay Kozan, Önlemimi aldım. Ayrıca ıslak mendil ve dezenfekte de kullanıyorum dedi. Öğrenci olduğunu söyleyen Enes Tuncer, Okula giderken otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçların kullandığım için maske takarak önlem alıyorum. Dezenfekte kullanarak önlem alıyorum. Başkalarını da bu şekilde önlem almasını istiyorum dedi.

İSTANBULLULARIN TOPLU ULAŞIMDA MASKELİ ÖNLEMİ

Sabah, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:36 Kaynak: DHA
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